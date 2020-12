Mafia sui Nebrodi: carcere duro per Bontempo, Conti Mica e Zammataro

Carcere duro per tre indagati dell’operazione Nebrodi, che ieri ha toccato un’importante tappa con 97 rinvii a giudizio e la fissazione della data di inizio processo, il prossimo 2 marzo. La Dda di Messina ha disposto la detenzione in regime di 41 bis per Sebastiano Bontempo (classe ‘72), Sebastiano Conti Mica e Giuseppe Zammataro. A firmare il provvedimento il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti.

© Riproduzione riservata