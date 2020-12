Addio all'imprenditore messinese Giuseppe Celi

Si è spento, a 80 anni, Giuseppe Celi, imprenditore messinese e galantuomo d'altri tempi. A lungo amministratore unico della Lupò Domenico srl, società di costruzioni fondata dal suocero nel 1950, e della Lu.Ce costruzioni, con il cognato Pippo Lupò e il suocero ha portato a termine numerose importanti opere pubbliche in Sicilia. Istituti scolastici superiori a Caltanissetta e nell’Ennese, gli Istituti tecnici Verona Trento (compresa la palestra) e Majorana a Messina, il Liceo Minutoli. Realizzazione di strade e lotti autostradali nelle province di Trapani e Palermo, la realizzazione di condotte idriche e fognarie, la copertura del torrente Portalegni a Messina, la ristrutturazione del padiglione centrale dell’ex ospedale Margherita e la riqualificazione della passeggiata a mare.

Ma l’opera che ha più amato, forse perché la più complessa e in una terra difficile, è stata la costruzione della Cantina sociale di Riesi, la più grande struttura del genere realizzata nel Meridione negli anni ottanta, su finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. Diverse le opere anche in ambito di edilizia militare. Cantieri, ufficio e famiglia. Questo è stato per una vita Giuseppe Celi, un uomo che non ebbe paura a denunciare gli estortori e per il quale l’impegno imprenditoriale non poteva prescindere dai valori e dall’etica. La sua più grande eredità è un insopprimibile anelito alla libertà, bene prezioso di cui mai come in questi tempi Messina e la Sicilia hanno disperato bisogno.

