Messina, in vista di gennaio c'è il rebus Mazzini: doppi turni?

Più si avvicinano le vacanze natalizie e più stringono i tempi per rimettere il linea la situazione nelle scuole cittadine. E non è più un problema solo di quelle superiori ma, di riflesso anche per quelle del primo ciclo. Se dovesse passare a livello nazionale la decisione di avere metà dei giovani in presenza, a quel punto, secondo i presidi di Messina, tutte le scuole potrebbero aprire alle 8, senza spezzare gli ingressi.

Quando i licei torneranno in presenza, terminerà il “prestito” di otto aule del Classico Maurolico al vicino comprensivo “Mazzini”. Durante tre mesi di “lockdown scolastico”, il liceo era vuoto e quindi ha dato una soluzione alla carenza di aule della scuola del primo ciclo. Ma adesso quelle otto classi servono al Maurolico e la palla torna nel campo dell’amministrazione comunale. Tre delle otto classi possono saltare fuori nei locali dell’istituto dei Rogazionisti a Cristo Re, dove già esiste una sezione della “Mazzini”. Altre 5 ci sono nello stesso plesso principale, ma sono piccole e le norme sul distanziamento non consentono di far sedere un’intera classe. L’unica via d’uscita, ad oggi, è quella dei doppi turni.

