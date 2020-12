San Fratello, focolaio in una casa di cura: 15 positivi

Forte preoccupazione a San Fratello per un focolaio di Covid nella casa di riposo Maria Immacolata, dove 15 persone, 11 degenti e quattro operatori sanitari, sono risultati positivi ai test rapidi. L’allarme è partito martedì quando un’anziana ha avuto necessità di essere sottoposta ad esami specialistici presso l’ospedale di Patti per patologie da cui è affetta. Il responso positivo del tampone eseguito al “Barone Romeo” prima dell’ingresso ha fatto scattare i protocolli di sicurezza, mentre l’anziana è stata trasferita al Policlinico di Messina dove si trova tutt’ora ricoverata. Ieri mattina quindi gli altri 23 ospiti della residenza sanitaria ed i 16 operatori in servizio sono stati sottoposti a screening da cui sono emerse le 15 positività. Tempestive le procedure poste in essere da parte del direttore della struttura Ciro Di Bartolo, di concerto con il sindaco Salvatore Sidoti Pinto e l’Asp. La casa di riposo è in isolamento con un piano interamente dedicato ai soggetti positivi. Tra il personale, i quattro positivi sono in isolamento a casa mentre gli altri operatori sono rimasti nella struttura, muniti dei necessari dispositivi per l’assistenza ai degenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata