Messina, corso Cavour strada troppo pericolosa: cambieranno senso di marcia 5 perpendicolari

L'area del corso Cavour è la più... “sinistra” della città. Troppi incidenti perché non si intervenisse e così presto cambieranno molti sensi di marcia in quel quadrante. Durante lo studio del nuovo Piano generale del traffico urbano è emerso come su quei 1000 metri in pieno centro, si sono concentrati fra il 2011 e il 2017, un numero tale di sinistri da renderla la strada con il più alto numero di incidenti per chilometro. Il dato che ha issato il corso Cavour in cima alla graduatoria sono i 176 sinistri registrati (e anche refertati) in sei anni.

E allora l'Amministrazione pensa a eliminare «punti di conflitto di intersecazione, indubbiamente più pericolosi rispetto agli altri potenziali punti di conflitto di immissione o di diversione». Nei prossimi giorni cambieranno senso di marcia, nel tratto fra via XXIV Maggio e Corso Cavour le vie San Domenico Savio, della Zecca, della Munizione e San Cristofaro. Ma per compensare l'inversione delle strade limitrofe, cambierà senso anche una quinta strada, la via Oratorio San Francesco.

Le strade più pericolose

E allora vediamo quali sono le strade più a rischio per chi viaggia in auto o sulle due ruote. Al secondo posto c’è il viale Boccetta con 105 incidenti per km e 100 registrati nel periodo di riferimento fra il 2011 e il 2017. Al terzo posto della strade più pericolose, la via Salandra con un indice di 91 e 66 sinistri in sei anni. A seguire via Cannizzaro, via Battisti, via La Farina, via Risorgimento, via Garibaldi, via San Cosimo, via Bassi, via del Vespro, via Maddalena, viale Europa, viale della Libertà e via Bonino.

