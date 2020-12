Alicudi, 65enne trasportato in ospedale grazie all'intervento dell'elisoccorso

Nuovo soccorso nella piccola isola eoliana di Alicudi da parte di un elicottero dei vigili del fuoco, alzatosi in volo da Salerno. Il velivolo, al comando del caposquadra Giuseppe Annunziata, è intervenuto per trasferire in ospedale un sessantacinquenne tedesco, residente nell’isola, che, nei giorni scorsi, era caduto all’esterno della sua abitazione, riportando un forte trauma.

Ieri, dopo che, in un primo momento, era stato curato dalla locale guardia medica, le sue condizioni sono peggiorate, rendendone necessario il ricovero. Trasferire, in barella, l’uomo dalla zona in cui risiede, stante l’impervietà delle stradelle isolane, all’elipista, è stato praticamente impossibile e si è optato, per la seconda volta in meno di una settimana, a richiedere l’intervento dei pompieri.

