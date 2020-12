Taormina, tutti negativi i 40 alunni della scuola di Trappitello

Tamponi tutti negativi per 40 alunni delle scuole medie di Taormina sottoposti ieri mattina ad accertamento a seguito dell'avvenuto contagio al Covid di un'insegnante dell'Istituto Comprensivo. Esito dunque pienamente confortante per la vicenda che aveva destato apprensione in città. Nei giorni scorsi si era registrato il caso di positività di una docente delle scuole medie di Trappitello, nel plesso di Via Francavilla.

A seguito di tale circostanza tutti gli alunni delle due classi venute a contatto con l'insegnante erano state poste così in isolamento fiduciario, nel rispetto del protocollo previsto per la lotta al Covid, e si è attesa la giornata di ieri per l'esecuzione del necessario momento del tampone. La vicenda è stata seguita dalle autorità sanitarie d'intesa con la dirigenza della scuola. Ieri mattina sono stati effettuati i 40 tamponi e hanno escluso eventuali casi di contagio tra gli studenti della scuola di Trappitello. Un sospiro di sollievo per le famiglie di questi ragazzi/e e per l'intera comunità scolastica della cittadina taorminese.

