Messina, "Superiori" col doppio orario d’ingresso a gennaio? I presidi non ci stanno

L’accordo non è arrivato al primo appuntamento e oggi ne è previsto un secondo. Sulla possibilità di diversificare gli orari d’ingresso e uscita nelle scuole superiori in vista della riapertura degli istituti il 7 gennaio, la visione di Prefettura, Atm e presidi appare molto diversa.

Dal tavolo di ieri mattina in Prefettura con i sindaci della provincia (la razionalizzazione degli orari e dei trasporti deve essere fatta per tutte le scuole superiori) al quale ha partecipato la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Ornella Riccio è emersa una proposta base. Un gruppo più ampio di istituti inizierebbe le lezioni alle 8, come accade tradizionalmente, un altro, invece dovrebbe attendere le 10. Questa proposta nel corso del pomeriggio è stata presentata dalla dalla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale ai presidi cittadini e la reazione è stata quella di un unanime dissenso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata