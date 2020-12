Coronavirus, operativa l'Usca di Saponara

È diventata operativa l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) di Saponara che svolgerà azione di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19 nel territorio compreso tra Rometta e Ganzirri. I dottori Alati, Campolo, Cutuli, D’Angelo e Romano stanno lavorando a supporto dei Medici di Medicina Generale e del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 205 di Messina. Si occuperanno della gestione dei pazienti COVID positivi e dei sospetti tali.

“Ringraziamo il Comune di Saponara nella figura del sindaco Fabio Vinci e del suo vice Nicola Bertino per la disponibilità dimostrata per l’attivazione della nostra sede USCA, ed auspichiamo di poter fornire un valido contributo a tutta la popolazione”, così ha precisato il medico referente dell’USCA di Saponara, dott. Antonio D’Angelo, che ha ribadito l’importanza dell’indossare sempre la mascherina, dell’evitare inutili assembramenti, del mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, per ridurre il più possibile i contagi.

La sede è operativa a Saponara marittima.

