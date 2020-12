Primo morto per Covid a Milazzo, addio a "Ciccio da rutta"

Primo morto di Covid a Milazzo. È scomparso ieri a Vaccarella il 77enne Francesco Maisano, conosciuto ai molti come “Ciccio da rutta” per la sua singolare nascita, avvenuta dentro la grotta dell’oro di Capo Milazzo, ai tempi della seconda guerra mondiale. Sua mamma – come amava raccontare don Ciccio –, il 6 agosto 1943 lo partorì in quella spelonca circondata dalle donne del tempo ed aiutata da un’anziana, mentre attorno a lei venivano stese delle lenzuola per nascondere le sue doglie. Nel rione marinaro di Vaccarella, don Ciccio lo conoscevano tutti. Figlio di un pescatore era conosciuto e stimato anche per la sua bonomia e la sua disponibilità. Socio onorario del circolo “Giovanni Cambria” era lo chef per eccellenza durante la tradizionale sagra del pesce. E non si tirava indietro come anche ieri, in lacrime hanno ricordato i tanti amici che non riuscivano a credere come una persona così forte sia stata piegata in pochissimo tempo dal tremendo virus.

© Riproduzione riservata