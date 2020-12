Mezzo chilo di cocaina in una cassapanca, arrestato 44enne a Catania

Un uomo di 44 anni, Trifone D’Ignoti, è stato arrestato dai Falchi della Squadra mobile durante un servizio antidroga nel quartiere catanese di "Picanello". Intercettato dalla polizia, l’uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato. Durante la perquisizione domiciliare nell’abitazione da cui era uscito, gli agenti hanno trovato in una una cassapanca in muratura (creata ad hoc come nascondiglio), oltre mezzo chilo (582 grammi) di cocaina, in parte confezionata in sottovuoto e in parte suddivisa in dosi pronte allo smercio, assieme a materiale per la pesatura e il confezionamento. La droga alla vendita avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.

© Riproduzione riservata