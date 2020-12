La morte di Ylenia, c'è un buco temporale tra l'accoltellamento e l'arrivo in ospedale. Cosa è accaduto?

Ylenia Bonavera poteva salvarsi? Ha raggiunto in tempo il Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania? Cosa è accaduto dal momento dell'aggressione subita a quando è effettivamente entrata in ospedale? Interrogativi, questi, su cui sta scavando la Procura etnea, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della 26enne messinese. Adesso, il lavoro della Squadra mobile si concentra su un “buco” orario: la lite tra Ylenia e l’amica spogliarellista Daniela Nicotra, secondo quanto dichiarato dal legale di quest'ultima, è scoppiata alle 20 di mercoledi’ scorso, mentre l’arrivo in codice rosso della giovane messinese nel nosocomio sarebbe avvenuto parecchio tempo dopo. Questo stando a una prima ricostruzione emersa in questi giorni.

Che cosa è successo in quel lasso di tempo? Si è provato ad evitare il “clamore” dei soccorsi e l’entrata in scena delle forze dell’ordine? Oppure il taglio provocato dalla lama impugnata dalla 34enne è stato considerato di lieve entità dalla vittima e da chi era con lei? Interrogativi sui quali sono al vaglio le dichiarazioni rese da alcuni testimoni.

E ancora: le due ragazze hanno davvero litigato per un semplice diverbio, finito poi nel modo peggiore, o c'è altro che le indagini stanno appurando?

Tra le certezze, le prime risultanze dell’autopsia, per cui secondo il medico legale la morte sarebbe compatibile con una ferita di arma da taglio tra la clavicola destra e la giugulare, e poi la contestazione di omicidio volontario a Daniela Nicotra. Per domani è attesa la convalida del fermo dell’indagata, mentre all’inizio della prossima settimana Messina piangerà la scomparsa di Ylenia, quando saranno celebrati i funerali.

© Riproduzione riservata