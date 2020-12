Si è spenta Maria Barrile Morgante, una vita al fianco dei più deboli

Una vita dedicata agli altri, soprattutto agli ultimi. Lei sempre in prima fila, con i suoi capelli rossi, con un impegno e un'abnegazione che erano le sue caratteristiche, non sentiva mai la stanchezza, rincuorava gli altri in ogni situazione, anche la più difficile. Si è spenta all'età di 90 anni Maria Barrile, per decenni presidente della sezione femminile di Messina della Croce Rossa italiana, vedova di Giovanni Morgante, già presidente della Ses-Gazzetta del Sud, con il quale era stata sposata per quasi 60 anni.

Maria Barrile Morgante è stata una colonna portante del mondo del volontariato a Messina, non c'è stato evento dove non si sia mobilitata, emergenza dove non abbia dato il suo aiuto, a partire dall'impegno costante e quotidiano al servizio della mensa dei poveri.

In prima fila a Giampilieri durante i giorni tragici dell'alluvione, in prima fila al porto nel prodigarsi durante gli arrivi delle navi cariche di migranti, sempre lì a coordinare gli aiuti anche per le popolazioni colpite da altre catastrofi in Sicilia e Calabria, aveva un motto: quello che fai tu è sempre unico, non possono fare altri, un modo per coinvolgere tutti nell'assunzione di responsabilità verso gli altri, piccole o grandi che fossero.

Donna che è stata prezioso punto di riferimento per la sua famiglia, per i figli Lino, Katya e Maurizio. E la morte precoce di Mauro, in questo anno maledetto, è stato un colpo duro per la signora Maria, che ha lottato ancora per dare testimonianza di quanto la vita sia importante e di quanto sia ancora più importante viverla incarnando valori di altruismo e solidarietà. Poi, si è spenta nel suo letto, serenamente, pronta a raggiungere in cielo il suo Gianni e il suo Mauro.

I funerali si celebreranno lunedì, alle 10, nella chiesa di Santa Caterina.

© Riproduzione riservata