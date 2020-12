Messina, parcheggi di interscambio: erogati i primi due finanziamenti

Il sindaco Cateno De Luca e l’assessore alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello, annunciano l'erogazione dei primi due finanziamenti relativi ai parcheggi di interscambio a raso Palmara (1.081.000 euro) e San Cosimo (738.500 euro). Si tratta di un progresso in direzione del riassetto della mobilità cittadina, avviato dall’amministrazione Comunale, che include strumenti di pianificazione quali il Pgtu e il Pums, in fase di definizione.

Amministratori soddisfatti

«Oggi – ha dichiarato l’assessore Mondello – viene sancito, qualora ce ne fosse bisogno, il corretto funzionamento della filiera tecnica costituita dalle fasi di programmazione, pianificazione, progettazione, esecuzione. Spesso tale iter determina tempi biblici e tortuosi; nella fattispecie, grazie alla tenacia dei tecnici interni all’Ente e a quelli di supporto esterno, costantemente seguiti e sostenuti dalla parte politica, si è ottenuto un risultato davvero gratificante. Sono molto soddisfatto, sia per la città, che ha bisogno di queste infrastrutture, sia come amministratore, avendo seguito quotidianamente tutta la filiera sia da Messina che da Palermo fin dal 2019, a partire dall’approvazione in Consiglio comunale, continuando con i frequenti confronti con i Funzionari regionali ed affiancando gli Uffici tecnici nella risoluzione veloce di tutte le criticità che quotidianamente venivano fuori. Il mio ringraziamento particolare va al nostro sindaco, che continua a credere con forza, che un cambiamento radicale sia possibile, lavorando ogni giorno per questo e motivando la sua squadra; la visione di città che abbiamo è costellata da fatti concreti e non da parole. Ringrazio l’assessore Falcone che affianca la città di Messina con attenzione e cura, non facendo mai mancare l’interlocuzione. Ringrazio tutti i tecnici impegnati a vario titolo, per il lavoro svolto e per il confronto quotidiano, che consentirà di centrare i prossimi obbiettivi».

I progetti

I progetti esecutivi relativi ai 14 parcheggi a raso di interscambio, programmati dall’Amministrazione e consegnati a Palermo, riguardano, oltre ai due già finanziati, anche quelli di via Catania, Europa Est, Europa Centro, Europa Ovest, Campo delle Vettovaglie (ampliamento), Giostra S. Orsola, Bordonaro, San Licandro, viale Stagno D’Alcontres (Salita Papardo), Santa Margherita, Gazzi Socrate, Ex Gazometro. Saranno finanziati attraverso i fondi (circa 16 milioni di euro) previsti dal bando regionale per l’attuazione di una “Linea di intervento in favore dei Comuni di Palermo, Catania e Messina, per la realizzazione dei parcheggi urbani di interscambio per il decongestionamento dei centri urbani e lo scambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferico, nonché il risparmio energetico”.

