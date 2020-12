Messina, la morte di Ylenia Bonavera: sospetti concentrati su un 34enne

La Squadra mobile di Catania è ancora al lavoro per ricostruire il caso di Ylenia Bonavera, la ragazza messinese uccisa nella notte tra giovedì e venerdì a Catania. Gli investigatori hanno in mano il video della lite e dell’aggressione nel quartiere San Cristoforo, in cui si nota il momento della coltellata inferta alla ventiseienne, tra la clavicola e il collo.

Al momento non risulta alcun provvedimento di fermo da parte dell’Autorità giudiziaria. I maggiori sospetti si concentrano su un trans italiano 34enne. Sentito anche l’amico che ha accompagnato Ylenia al Pronto soccorso.

