Arrestato pusher a Messina, nascondeva 230 grammi di marijuana

I poliziotti della suadra mobile ieri hanno arrestato a Messina F.C., 46 anni, perché trovato in possesso di 230 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta durante una perquisizione domiciliare, nascosta dietro suppellettili varie nel cortile. In un frigorifero abbandonato nello stesso cortile c’era il materiale probabilmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi; in un pensile della cucina un bilancino di precisione.

Grazie a un’ulteriore perquisizione nell’abitazione dei genitori, dove l'uomo vive attualmente, gli agenti hanno trovato altre altre piccole quantità di marijuana. Ce n’era in camera da letto sotto la biancheria e negli indumenti dell’arrestato. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 140 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, giudicato ieri con rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata