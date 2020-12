Coronavirus Messina, lo screening promuove la scuola

Alla fine sono stati quasi quattromila i tamponi scolastici. Lo screening di massa per tutti gli istituti comprensivi si è concluso ieri con le ultime quattro scuole. Sicuramente i numeri potevano essere più cospicui perché su una popolazione scolastica di quasi 19.000 studenti, le potenziali adesioni potevano essere 60.000. Erano stati invitati, infatti anche i genitori degli studenti oltre che docenti e personale scolastico. Invece alla fine, hanno risposto “presente” 3939 persone con picchi di oltre 300 tamponi in qualche scuola ma anche di un centinaio in altre che, evidentemente, non hanno voluto cogliere l’occasione. Nella giornata di ieri sono stati 383 i test rapidi somministrati nella zona del mercato di Giostra dalle due Usca dell’Asp che hanno lavorato sodo in questi ultimi dieci giorni, affiancate dagli uomini della Protezione civile comunale che si sono occupati degli aspetti logistici. Dei 383 tamponi sono risultati positivi 4 persone. Il totale della campagna voluta dal Comune di Messina e sposata dall’Azienda sanitaria provinciale è dunque di 19 positivi, appunto, su quasi 4000 test. Tutti e 19 si sono poi sottoposti al test molecolare per la conferma della positività.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata