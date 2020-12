Venetico, in fiamme l'auto di un dipendente del Comune

In fiamme e completamente distrutta l'auto di un dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Venetico. L'episodio si è verificato intorno alle 17.40 di ieri nei pressi dell'edificio comunale, negli orari in cui risultavano ancora aperti per il rientro pomeridiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villafranca. I carabinieri di Spadafora hanno acquisito le immagini di una telecamera privata. Avviate quindi le indagini per ricostruire la natura dei fatti.

© Riproduzione riservata