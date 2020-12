Screening scolastico a Messina, a gennaio toccherà alle Superiori

Lo screening sta finendo e le scuole del primo ciclo hanno ripreso a fare lezioni in presenza. I licei, invece potrebbero essere sottoposti agli esami da gennaio. Il numero degli istituti comprensivi che hanno riaperto i battenti dopo oltre due settimane sono inversamente proporzionali a quelli che ancora devono passare le “forche caudine” dei tamponi. La condizione necessaria dettata dall’ordinanza del sindaco Cateno De Luca per il riavvio delle lezioni frontali è proprio quella che la scuola abbia sottoposto gli studenti, le loro famiglie ma anche docenti e personale amministrativo ai test in maniera volontaria. A prescindere da quanti accettino di sottoporsi al tampone, l’istituto comprensivo può aprire in tutte le sue sedi, 48 ore dopo l’esame e sempre che l’Asp non comunichi decisioni diverse.

Oggi, se le condizioni meteo non saranno avverse, è prevista l’ultima tornata di tamponi rapidi. Si svolgeranno nuovamente nella zona del mercato di Giostra e non nella sede della protezione civile comunale di via Acireale come precedentemente comunicato. A chiudere l’appello delle scuole chiamate allo screening volontario per le persone, ma obbligatorio per l’istituzione scolastica, saranno la “Mazzini Gallo” con 276 persone prenotate, la “Giovanni XXIII” (76), la “Leopardi” (102) il CPIA, il centro per l’istruzione per adulti con 36 iscritti.

