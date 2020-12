Milazzo, fermato un 35 per spaccio di marijuana

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato un 35enne F.S., per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della sezione radiomobile, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato l’uomo che, nei pressi della propria abitazione, mostrava un comportamento guardingo e sospetto e, dopo essersi accorto della presenza dei carabinieri, tentava di dileguarsi per le vie limitrofe e di disfarsi di un pacchetto che teneva in mano.

L’intervento dei militari dell’Arma ha consentito di bloccare l’uomo e di recuperare un involucro, contenente oltre 110 grammi di marijuana, suddivisi in dieci sacchetti di plastica del tipo per congelazione di alimenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro ed inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche per le analisi di laboratorio.

Nella giornata di ieri il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha convalidato l’arresto, applicando all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

© Riproduzione riservata