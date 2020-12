Ecco chi era Ylenia Bonavera: dalla difesa del fidanzato alle ultime amare parole sui social

Ylenia Bonavera era stata vittima, l’8 gennaio 2017, di un tentato omicidio alle Case gialle di Bordonaro da parte del fidanzato, l’allora 25enne Alessio Mantineo, condannato a 10 anni di reclusione in secondo grado. La vicenda raggiunse la ribalta nazionale (la giovane fu ospite anche di Barbara D’Urso, su Canale 5) anche per il tentativo della ragazza di scagionare il fidanzato, negando che fosse stato lui a gettarle addosso della benzina dopo una lite, per poi appiccare il fuoco.

Per il suo atteggiamento nel corso del processo, Ylenia subì a sua volta un procedimento per favoreggiamento personale e falsa testimonianza. Pare che da un po’ di tempo la giovane lavorasse in un locale di Catania, nei pressi del quale sarebbe avvenuta l’aggressione la notte scorsa. La notte precedente, sul suo profilo Facebook, Ylenia aveva pubblicato un lungo sfogo: «Che dire, il mondo è impestato di gente di solo scopo ...la vera amicizia non esiste... c'è mancanza di rispetto, tradimenti, tragedie… E’ un munnu messu ed è brutto, io di una persona mi devo fidare ed al giorno d’oggi so per certo che è impossibile… Spero solo che con l'anno che viene il Signore ci fa arrivare belli sani pieni di vita e che ci porti tanta serenità, umiltà, sincerità e rispetto. Non chiedo regali soldi ma solo questo. Una dolcissima notte».

© Riproduzione riservata