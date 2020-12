Messina, consegnati 14 alloggi di Camaro Sottomontagna

Sono stati consegnati questa mattina 14 alloggi ai nuclei familiari in graduatoria di Camaro Sottomontagna. “Dopo Fondo Fucile, con il presidente Marcello Scurria e i componenti Alessia Giorgianni e Giuseppe Aveni del Cda di Arisme, si tratta di un ulteriore passo avanti – spiega l’assessore Salvatore Mondello – per l’affrancamento dalle ‘baracche’; altre 14 famiglie possono quindi dimenticare i lunghi anni di disagi e sofferenze, per affacciarsi ad una nuova vita. L’Amministrazione comunale procede senza sosta per il raggiungimento di un obiettivo ambizioso quanto difficile da centrare, per il quale non ci stiamo risparmiando, spingendo al massimo in termini di tempo, di corretta gestione dei rapporti interistituzionali e di individuazione di soluzioni. I meccanismi tortuosi, la resistenza al cambiamento, la carenza di risorse, che abbiamo spesso dovuto rivendicare con forza, hanno da sempre costituito ostacoli che a volte sono sembrati insormontabili, per i quali è stato necessario mettere in campo tutte le energie possibili, senza demordere”.

