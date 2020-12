Messina, 20 decessi per Covid in 8 giorni. Sono 13 i ricoverati in rianimazione

Il numero delle persone che hanno perso la battaglia contro il Covid sale ogni giorno nella nostra città e in provincia. L’ultimo dato di ieri parla di altre tre persone decedute, tre uomini, tutti al Policlinico, che hanno portato a 20 i decessi nei nostri ospedali nei primi otto giorni di dicembre. Si tratta di un taorminese di 80 anni, di un messinese di 71 e di un 65enne catanese. Una media impressionante, visto che nei primi otto giorni dello scorso novembre i decessi erano stati 13 e che alla fine del mese risultarono essere 62. Numeri pur sempre spaventosi che peraltro non fanno ben sperare, visto che da settembre a oggi si contano già 93 persone decedute, con un'età media di 80 anni.

È di 113, invece, il dato dei malati che lottano nelle corsie dei nostri ospedali, di cui 13 ricoverati in rianimazione. In 57 sono ricoverati al Policlinico (11 in terapia intensiva), 32 al Papardo (2 in rianimazione) e 26 a Barcellona. Dati, questi, che dai più non vengono sottovalutati, soprattutto da chi si è trovato faccia a faccia con le problematiche Covid, siano essi medici, pazienti o familiari. Lo sanno i circa 4000 positivi attuali in isolamento domiciliare, che si spera possano avere al più presto dei punti di riferimento concreti con l'attivazione di una nuova centrale Usca che sorgerà nei locali Asp di Pistunina.

