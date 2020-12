Bus in fiamme a Messina, scontro aperto tra sindacati e vertici di Atm

È ormai scontro aperto tra i sindacati e i vertici di Atm. Ad accendere l’ultima fiamma, è il caso di dirlo, la dichiarazioni rese alla “Gazzetta” dal presidente dell’azienda trasporti, Pippo Campagna, che ha indotto Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa, Ugl e Orsa a replicare: “Non si comprende il motivo per cui il presidente Campagna tenda costantemente a trasferire sul piano della rissa con i sindacati ogni evento negativo che si verifica in azienda. In occasione dell’incendio del bus verificatosi a Giampilieri, e sulla scorta di recenti anomalie occorse ad altri mezzi aziendali, abbiamo semplicemente rinnovato la richiesta di visionare la certificazione delle attività manutentive e di controllo sui bus, per la tutela dell’utenza, dei lavoratori ma anche del patrimonio aziendale”.

Secondo i sindacati il presidente di Atm “si precipita a individuare responsabili da dare in pasto all’opinione pubblica, dimenticando che quando la nave affonda la responsabilità ricade a prescindere sul comandante, in modo particolare nel caso di Atm”, dove Campagna è sia presidente che direttore generale. Con dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta, continuano le organizzazioni sindacali, Campagna “conferma che ad ogni evento negativo è più interessato ai vacui comunicati stampa utilizzati per spartire colpe ai sottoposti, inveire contro i sindacati e liberare il management da ogni responsabilità, invece di impegnarsi a individuare soluzioni, anche con la collaborazione dei i sindacati e i suggerimenti dei lavoratori impegnati sul campo. La caccia all’uomo e lo scontro perenne che Campagna ha inaugurato in azienda produce solo tensione, ansia da prestazione nei lavoratori e conseguente calo dei livelli di sicurezza”.

