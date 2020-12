Scuole di Messina, 14 positivi su 2820 tamponi

Lo screening è ripreso e terminerà venerdì. E lunedì prossimo, anche gli ultimi istituti potranno riaprire i battenti. Si chiuderà, quindi, dopo tre settimane la lunga parentesi della didattica a distanza forzata che ha coinvolto oltre 18.000 studenti e un migliaio di docenti. Ieri e oggi raffica di tamponi per famiglie degli alunni e per gli operatori scolastici di un buon numero di scuole. Dieci gli istituti che si sono sottoposti o che si sottoporranno in queste 48 ore volontariamente ai test del tampone rapido per verificare le positività non sintomatiche. Oggi le due unità speciali dell’Asp dedicate alle scuole non opereranno come al solito nell’area mercatale di Giostra, ma lo screening si svolgerà nella sede della protezione civile comunale in via Acireale, nella zona industriale regionale. Questo perché la programmazione del mercato bisettimanale rionale a Giostra, slittata giorni da per consentire lo svolgimento dello screening scolastico, già prevedeva per oggi il ritorno delle bancarelle. Stessa cosa per venerdì e sabato, giornata di recupero.

