Barcellona, reparto chiuso... per pioggia

Piove sul bagnato al “Cutroni Zodda”. Da oggi, per i danni provocati delle piogge, si dovrà procedere allo sgombero ed al trasferimento dei pazienti, in tutto 12, dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive, in altro reparto dello stesso “Covid hospital”. Trasferimento causato dalle copiose infiltrazioni di acqua piovana che hanno finito per compromettere la stessa stabilità degli intonaci del soffitto dell'intero padiglione che ospita la divisione di Malattie infettive, considerata da sempre una eccellenza della sanità messinese e che purtroppo poggia su una struttura che rivela latenti labilità a causa del mancato completamente e per l’assenza di manutenzione. Infatti, oltre alle criticità gestionali evidenziate in questi ultimi mesi, tali da travalicare i confini regionali, riemergono antichi problemi, mai risolti, di una struttura sanitaria che da oltre trent'anni attende ancora il completamento edilizio.

