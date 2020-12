Incidente di S. Filippo del Mela, grave anche la 79enne

Restano stabili, seppur gravi, le condizioni della ragazza di 26 anni, rimasta coinvolta nell'incidente frontale di sabato, che si è verificato lungo la statale di Archi a San Filippo del Mela. I familiari hanno fatto sapere stamattina che la ragazza ha superato la seconda notte, rimanendo così in condizioni stazionarie. La giovane è già stata sottoposta a tre delicatissimi interventi chirurgici, ed i medici stanno facendo di tutto per poterla salvare. Il quadro clinico rimane abbastanza serio, tuttavia si auspica che la ventiseienne possa, pian piano, reagire ai trattamenti. Preoccupano anche le condizioni della donna di 79 anni di San Pier Niceto, alla guida della Fiat Panda, che al momento si trova ricoverata avendo in corso una grave emorragia celebrale. Si avverte, in queste ore e in maniera forte, l'apprensione sull'intero Comprensorio tirrenico, che da giorni continua a pregare e sperare.

