Gli Erasmus a Messina donano viveri agli animali del rifugio "Don Blasco"

Muniti di mascherine e guanti ed attenti al distanziamento sociale, soci e studenti Erasmus dell'associazione Esn Messina hanno potuto accedere, attraverso ingressi scaglionati per evitare assembramenti, ai locali che ospitano cani e gatti in cerca d'affetto, guidati dalle volontarie del rifugio "Don Blasco" I giovani hanno potuto offrire agli animali prodotti utili a loro sostentamento come scatolette e detergenti, accogliendo l'appello della struttura a donare qualunque materiale necessario alla sopravvivenza degli amici a 4 zampe. La richiesta di fondi, indispensabili per la gestione economica del Rifugio, si affianca alla perenne attività dei volontari dedicata, in questo periodo natalizio, alla preparazione di gadget confezionati a mano da offrire a fronte di contributi.

