Messina, giudice calabrese rigetta il ricorso perché Giardini è in provincia di... Catania

Probabilmente è un unicum. Il giudice del lavoro calabrese Roberta Rando (originaria di Locri), da alcuni mesi in servizio a Messina, ha rigettato un ricorso motivandolo con il fatto che la sede lavorativa del ricorrente, Giardini Naxos, è... in provincia di Catania. Era un ricorso per decreto ingiuntivo e il magistrato lo ha respinto perché la competenza sarebbe del Tribunale di Catania, provincia nella quale si troverebbe Giardini Naxos, il luogo dove si è svolto il rapporto di lavoro oggetto del ricorso ingiuntivo. Giardini Naxos è invece in provincia di Messina.

E' l'articolo 413 del Codice di procedura civile che regola la questione, laddove specifica che “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”.

