Policlinico di Messina, diversi contagi tra i sanitari del reparto di terapia intensiva neonatale

Una serie di casi di positività al coronavirus hanno interessato nei giorni scorsi il reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina. A essere stati contagiati dal SarsCov2 medici, infermieri e operatori socio sanitari. Il personale si è immediatamente posto in isolamento domiciliare e si è proceduto a effettuare test diagnostici ai bimbi ricoverati. Tutti i piccoli pazienti sono risultati negativi.

Un duro colpo per la struttura che è stata chiusa ai nuovi ricoveri. L’attività del reparto non è stata sospesa, ma in via prudenziale in queste ore i ricoveri sono stati limitati alle emergenze interne. Il servizio riprenderà regolarmente al più presto.

