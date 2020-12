Messina, il maltempo di oggi ferma lo screening nelle scuole (finora 13 positivi)

I positivi sono uno ogni 172 tamponi. Un dato per certi versi rassicurante. Lo screening delle scuole messinesi nella zona mercatale di Giostra, oggi si fermerà per il maltempo. Finora si sono sottoposti al tampone rapido 2.247 messinesi: sono docenti, altri operatori scolastici, studenti e i loro familiari. I 13 positivi sono poi stati sottoposti anche al tampone molecolare, l’unico in grado di dare un verdetto definitivo. Finora sono state 10 le scuole che sono sfilate nella zona di Giostra dove hanno operato due Usca dell’Asp, e gli uomini della Protezione Civile del Comune.

