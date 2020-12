In Sicilia il virus frena, ma il tracciamento è una nota dolente

Da una parte, quel numerino che ormai tutti abbiamo imparato a tenere d’occhio da quando l’incubo Coronavirus è iniziato, l’indice Rt, l’indice di contagio, che da 1.04 – il dato del rapporto precedente – è sceso a 0.79, portando la Sicilia nella top ten delle regioni, su questo fronte. È tra quelle, cioè, in cui il virus corre e si diffonde più lentamente (all’ottavo posto, per la precisione).

Poi, però, c’è l’altra faccia della medaglia. Ed è la nota dolente per eccellenza, alle nostre latitudini: il tracciamento. Nel rapporto relativo alla settimana 23-29 novembre, pubblicato venerdì, tornando ad essere due, infatti, le allerte segnalate. Il primo campanello d’allarme risuona alla voce “Abilità di testare tempestivamente tutti i casi sospetti”, ed in particolare per la percentuale di tamponi positivi senza contare le attività di screening e il “retesting” degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, pronto soccorso-ospedale, altro). Questa percentuale è tornata al 10%, nel rapporto precedente era sceso al 9,5% (tant’è che l’allerta del Ministero, su questo punto, era sparita), rispetto al 9,9% del rapporto ancora precedente.

