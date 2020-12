Incidente a San Filippo del Mela, la 26enne sottoposta a tre operazioni. La preghiera dei parenti

È stata una lunga notte di speranza e di preghiera per la giovane donna, G. R., di 26 anni, rimasta coinvolta nell'incidente di ieri. Restano gravissime le sue condizioni di salute.

La ragazza, dopo essere stata sottoposta a tre interventi chirurgici delicati, si trova in rianimazione presso il Policlinico di Messina. I medici stanno facendo di tutto per salvarla. Bisogna adesso solo sperare e attendere.

Il violento sinistro si è verificato ieri sulla strada statale 113, in prossimità di Archi (nel Comune di San Filippo del Mela). Una donna alla guida di una Panda, per cause in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta, andandosi a scontare frontalmente contro la Smart, sulla quale viaggiava la ragazza insieme al fidanzato.

Nel frattempo, continuano le manifestazioni di affetto e di vicinanza. La madrina di battesimo della ragazza scrive: "Oggi è San Nicola e lui amava i bambini e i giovani. Ti prego con tutte le mie forze! Tu che hai riportato in vita dei bimbi, puoi salvarla da queste sofferenze atroci. Non merita questo dolore. Merita di continuare a vivere".

