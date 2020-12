Appuntato scelto di Vibo muore di Covid a Messina

Una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma dei Carabinieri. Ieri sera, nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Messina, è morto l’appuntato scelto qualifica speciale Giuseppe Papasidero, vibonese (originario di Dinami) residente a Messina. Aveva 57 anni e prestava servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria.

Condoglianze da parte del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per la perdita dell’appuntato scelto Papasidero. "So che l’Appuntato Scelto Giuseppe Papasidero ha dedicato la sua vita al dovere e alla lotta alla mafia, per lo questo lo ringrazio. L’Arma dei Carabinieri sta pagando un prezzo altissimo, il più grande sacrificio richiesto a chi dedica la propria vita alle Istituzioni. Ringrazio ognuno di voi per quello che fate ogni giorno al servizio del Paese", ha dichiarato Il Ministro.

«Partecipo con profonda commozione alla scomparsa dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Papasidero, deceduto a causa del coronavirus. Perdiamo un servitore dello Stato, un Carabiniere che ha svolto fino all’ultimo il proprio servizio ai cittadini. Esprimo ai familiari di Giuseppe le mie sentite condoglianze e la mia solidarietà». Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.

«Sono vicino al Generale Nistri e a tutta l’Arma dei Carabinieri, che vive questo ennesimo dramma, condiviso da tutte le Forze armate. Nonostante l’alto prezzo pagato in questa emergenza, la Difesa continuerà a fare la propria parte, con grande spirito di sacrificio, professionalità, forza e determinazione, come è nella sua natura e nei valori fondanti della sua azione», conclude Calvisi.

