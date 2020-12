Allerta arancione a Messina: chiusi cimiteri e ville comunali

A causa del maltempo, con livelli di allerta arancione, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei cimiteri e delle ville comunali. Inoltre, come già anticipato ieri sera a tutti i dirigenti scolastici interessati alla campagna screening del contagio Covid 19 per gli studenti prevista oggi, l’Asp, di concerto con gli assessori comunali competenti, ha stabilito l’annullamento delle attività che saranno riprogrammate per domani, salvo perdurare le avverse condimeteo.

