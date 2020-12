Messina Nord, lunghe code e traffico in tilt per i tamponi drive-in

Anche stamattina lunghe code nella zona nord di Messina per i tamponi drive-in che, come ogni sabato, vengono effettuati nell’area dell’ex ospedale Margherita. La quinta Circoscrizione segnala che il traffico è ogni sabato in tilt sia sul viale Regina Elena, direzione Annunziata, che sullo stesso viale Annunziata e sulla Nuova Panoramica, con «innumerevoli disagi alla viabilità stessa».

La proposta del Quartiere, spiegata dal presidente della terza commissione consiliare, Franco Laimo, è di «implementare un'ulteriore postazione Asp nell'area Mandalari dove si svolge il mercato bisettimanale di Giostra, che per spazi e logistica ha risposto bene all'affluenza di questi giorni dedicata a studenti, familiari degli stessi alunni e personale scolastico. Il tutto senza intaccare il regolare svolgimento del mercato rionale bisettimanale di Giostra e dunque poter svolgere tale servizio drive in nei giorni in cui l'area dell'Asp non venga utilizzata dagli stessi mercatali, che già hanno subito e stanno subendo diversi danni economici».

