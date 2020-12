Messina, la Cgil al Prefetto: "Incontro urgente per imminente scadenza appalto CAS"

Con una lettera, in vista dell’ormai imminente scadenza dell’appalto per la gestione del CAS Gasparro prevista per il prossimo 5 dicembre, la Cgil chiede alla Prefettura di Messina "la convocazione di un incontro urgente al fine di conoscere formalmente le decisioni che la stazione appaltante ha assunto in merito alla gestione dell’impianto, che dallo scorso mese di agosto non accoglie più cittadini stranieri ed soprattutto sulle indifferibili tutele occupazionali da porre in essere per i lavoratori dell’appalto in scadenza".

Come più volte sottolineato in questi mesi, continua la nota, "Appare evidente come tale situazione abbia generato enormi disagi nei confronti degli operatori impiegati nella struttura in questione, sul cui futuro occupazionale, ad oggi, non risulta esservi alcuna certezza"

Discorso analogo per i dipendenti dell’HOTSPOT (appalto in scadenza il prossimo mese di maggio), "anch’essi fortemente danneggiati dalle decisioni assunte e che, attualmente, risultano usufruire di ammortizzatori sociali (Fis con causale COVID), in scadenza il 27 dicembre"

