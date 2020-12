Messina, dipendente Atm muore in servizio stroncato da un infarto

Stroncato da un infarto mentre prestava servizio nella sede dell’ATM. Così è morto stamani, Lillo De Domenico, un dipendente sessantenne della partecipata che gestisce il servizio trasporti di Messina. L’azienda e i colleghi lo ricordano in un post su Facebook, esaltandone le doti umane e professionali.

"E’ facile, in queste circostanze, scadere in luoghi comuni e frasi fatte, pensieri vuoti e di circostanza - scrive, ricordandolo il sindacalista della Uil Trasporti Michele Barresi - ma ricordare la correttezza e la dedizione di Lillo De Domenico è la pura verità confermata dal sincero cordoglio di ogni dipendente di questa Azienda che ha avuto l’onore di godere della sua simpatia e leggerezza. Si, perché la voglia di fare il proprio dovere, giornalmente, sempre col sorriso sulle labbra era la caratteristica di Lillo che più ti colpiva. Non sapremo mai cosa gli sia passato per la mente negli ultimi istanti della sua vita terrena, ma sappiamo che è andato via così come ha vissuto, sorridente, sempre e comunque, disponibile sul posto di lavoro pronto a compiere il suo dovere con i suoi compagni e per la sua Azienda".

L’Atm tutta si stringe attorno al dolore della famiglia e dei colleghi della squadra manutenzione che, più da vicino, hanno avuto l’onore di stare al fianco di Lillo e che hanno prestato i primi soccorsi. Ad intervenire anche una squadra del 118 che repentinamente ha raggiunto l’Azienda facendo tutto il possibile per strappare alla morte il caro Lillo.

© Riproduzione riservata