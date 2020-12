Letojanni, la chiesa cambia volto dopo le feste: nuove location per le celebrazioni

Alla fine delle feste la chiesa di Letojanni chiuderà per lasciare spazio al cantiere per la messa in sicurezza: le funzioni verranno celebrate dalle suore e al Palazzo polifunzionale. A dare la notizia è stato il nuovo parroco, Francesco Giacobbe, il quale, dopo avere parlato con la direttrice dei lavori, si è subito impegnato per cercare un’alternativa. Dall’11 gennaio e sino alla fine di giugno, dunque, nei giorni feriali le messe si terranno nella cappella della «Casa per ferie San Giuseppe», sabato e domenica nell’edificio che si apre su piazza del Mercato.

© Riproduzione riservata