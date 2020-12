Bici sotto un camion, sfiorata la tragedia a Sant'Alessio Siculo

Era uscito per una passeggiata da Messina alla zona jonica, in sella alla sua bici professionale, ma quella che doveva essere una tranquilla giornata autunnale stava per trasformarsi in tragedia. Può ritenersi davvero miracolato il ciclista che, ieri mattina, è rimasto coinvolto in un incidente stradale finendo sotto un camion a Sant’Alessio Siculo, tra la Statale 114 (nel tratto provvisorio realizzato da qualche anno per deviare la circolazione vista la chiusura del ponte Agrò) e la Provinciale 12 che conduce a Limina.

Il conducente del mezzo, un 44enne di Barcellona operaio di una ditta di Terme Vigliatore, si è improvvisamente trovato davanti il ciclista e ha immediatamente frenato, senza però fare in tempo ad evitarlo: la bicicletta è andata quindi a sbattere frontalmente contro l’autocarro, finendovi poi sotto. Attimi in cui tutti hanno temuto il peggio, vista la dinamica dell’incidente, ma l’uomo in sella, il 21enne A. A. V., di origine romena ma residente nel villaggio Cep di Messina, è rimasto a terra quasi illeso, dolorante ad una spalla.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata