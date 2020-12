Santa Teresa, arrivato il progetto definitivo dello svincolo

Il voluminoso faldone con gli elaborati è già arrivato, mancano solo gli ultimi allegati e poi scatterà la fase due. Il progetto definitivo dello svincolo autostradale Santa Teresa di Riva-Val d’Agrò della A18 Messina-Catania è giunto in municipio, modificato dopo l’ultima revisione concordata ai primi di ottobre da Amministrazione comunale e tecnici. I progettisti della “Proger Spa” di Pescara, realtà attiva in tutto il mondo nel campo dell’ingegneria, che ha vinto l’appalto insieme alla “Progin Spa” di Roma e alla “Dinamica Srl” di Messina, si sono riservati però di effettuare nuove indagini geognostiche sui terreni dove sorgerà l’infrastruttura, aggiornate alle ultime norme tecniche per le costruzioni di gennaio 2018, prima di consegnare la relazione soprattutto sulle opere di fondazione.

