Messina, il Tar conferma: "Il gazebo del Bar Miscela d'Oro va modificato"

«Non è configurabile alcun pregiudizio grave irreparabile, dato che i provvedimenti impugnati consentono comunque la permanenza del gazebo nella struttura originaria autorizzata con nulla osta della Soprintendenza del 27 giugno 2019». Così il giudice del Tar di Catania motiva la decisione di non accogliere la richiesta della “Miscela d’Oro” di sospendere l’efficacia dei provvedimenti con cui Soprintendenza e Comune hanno imposto la modifica ai lavori effettuati nell’ex ritrovo Billè di Messina, a piazza Cairoli.

Un gazebo che, fin da quando è stato realizzato, è finito al centro del dibattito in città. L’azienda, titolare dello storico locale di piazza Cairoli, il 6 novembre scorso aveva presentato ricorso al Tar contro alcuni atti, su tutti l’ordinanza del Comune del 5 ottobre scorso con cui il dirigente del dipartimento servizi territoriali ed urbanistici ha ordinato la demolizione delle opere eseguite in difformità e la rimessa in pristino del manufatto allo stato originario del progetto autorizzato. Ma anche un’altra ordinanza, quella della Soprintendenza, datata 11 settembre, dalla quale, di fatto, discende poi il provvedimento del Comune.

