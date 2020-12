Maltempo a Messina: salta lo screening anti-Covid per le scuole

Questa mattina il programmato screening delle scuole nella zona del mercato di Giostra non si è svolto perché le condizioni meteo non lo consentivano. Alcune centinaia di persone fra studenti familiari docenti e operatori scolastici si erano messi in fila di buon ora per la somministrazione del tampone rapido.

Ma il vento e la pioggia non hanno consentito alla Protezione civile e alla Usca dell’ASP di poter operare in sicurezza assicurando la veridicità del test. “ Siamo alla ricerca di un posto più appropriato dove poter svolgere i test anche nelle giornate di pioggia” . Ha commentato l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

