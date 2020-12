Messina, è morto Saro Pizzino per anni nelle file del Partito socialista

Si è spento all'età di 79 anni l'architetto Saro Pizzino. Professionista molto conosciuto in città, titolare per decenni di un avviato esercizio commerciale di design d'interni e ceramiche, originario di Gioiosa Marea, è stato impegnato in politica, militando fin da giovanissimo nelle file del Partito Socialista. Ha rivestito anche ruoli pubblici, segretario del Pss, componente del consiglio di amministrazione dell'Amam, consulente e amico di lunga data dell'ex parlamentare ed ex presidente della Provincia Nanni Ricevuto.

© Riproduzione riservata