Messina: una settimana di tamponi nelle scuole. Ecco il calendario

Messina - Si parte alle nove. Al mercato di Giostra sfileranno prima gli alunni, i familiari e gli operatori della “San Francesco di Paola” e poi quelli della “Albino Luciani”. I tamponi di massa per le scuole del primo ciclo cominceranno oggi e proseguiranno almeno sino a domenica prossima. Per i primi tre giorni saranno più o meno 500 al giorno le persone che si sottoporranno ad un tampone rapido. In una decina di minuti sapranno se sono contagiati o no e in caso di positività dovranno fare un secondo tampone, quello molecolare, di conferma.

Parte oggi, dunque, la più grande campagna di screening mai realizzata in città. Il Comune ha organizzato in sinergia con i dirigenti scolastici e con l’Asp un monitoraggio su base volontaria in tutti i “comprensivi” della città. I presidi hanno pubblicato un avviso sui siti delle scuole con cui invitavano le famiglie, docenti e personale a partecipare a questa campagna e, dopo aver raccolto, migliaia di adesioni, è stata messa a punto la procedura.

Saranno due le Unità speciali di continuità assistenziale ad occuparsi, per tutta la settimana dei tamponi. È stato deciso di concentrare in un solo luogo il servizio di drive in: nello spazio dell’area Mandalari dove di svolge il mercato bisettimanale che oggi e venerdì non si svolgerà e sarà recuperato in altre date. Chi ha deciso di sottoporsi al tampone dovrà arrivare in auto e non dovrà mai lasciarla. Entrerà dall’ingresso a monte dell’area mercatale, si sottoporrà al test, e poi uscirà dalla porta a valle. Il ritmo di esecuzione dei tamponi è di 50 l’ora. Ma le prenotazioni “riempiranno” tutto il programma mattutino e anche quello pomeridiano, almeno per oggi.

Infatti oggi è previsto che il monitoraggio avvenga per la popolazione scolastica della “San Francesco di Paola” che ha prenotato 380 tamponi e la “Albino Luciani” per altre 190. Totale 570 persone. Per l’istituto di San Licandro il turno scatta alle 9 e, attraverso un passaparola, indicativamente fino alle 11 si presenteranno le persone con il cognome che inizia dall’A alla L e a seguire, sino alle 13, le altre persone. Subito dopo toccherà ai 190 della Luciani.

Domani alle 9, sarà la volta della scuola di Santa Margherita con 250 persone e alle 12, toccherà alle 152 della Galatti-Cannizzaro, il totale è di 402. Giovedì sarà il giorno del pienone perché sono programmati 687 tamponi: alle 9 “Paino – Gravitelli” 238, alle 11,30 “Leopardi” 102, alle 13,30 “Vittorini” 148, e alle 15 la “Pascoli-Crispi” 199.

