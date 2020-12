Messina: morto di Covid Santino Paladino, segretario generale della Cisal

Il Covid ha colpito anche il mondo sindacale messinese, che è in lutto per la morte di Santino Paladino, segretario generale della Cisal. Era stato ricoverato all'ospedale Papardo il 15 novembre e lui stesso, in un post, aveva annunciato il ricovero, dicendosi "preoccupato sicuramente, soprattutto per la mia famiglia, ma anche incazzato". Sono infatti presuntuosamente consapevole di aver osservato ogni prescrizione avendoci sempre creduto e quindi la causa non può che ricercarsi in qualche str... che tale rispetto non ha avuto. E ce ne sono troppi!".

Un duro atto d'accusa contro chi continua a negare l'evidenza e a vivere come se il pericolo fosse scampato. Paladino è stato tra i sindacalisti messinesi più attivi, occupandosi dei problemi della Città metropolitana, svolgendo l'incarico di segretario aggiunto del Csa Regioni-autonomie locali e di segretario aggiunto della Fiadel.

Strazianti i messaggi che arrivano dai colleghi sindacalisti delle altre sigle, dalla Cisl alla Cgil e alla Uil e ad altre organizzazioni.

