Capo d'Orlando, affollamenti nell’isola pedonale e “tavoli” dopo le 18, via alle multe

Domenica 29 novembre, primo giorno di “zona galla covid” per la Sicilia ed è subito ritornata la folla nell’isola pedonale orlandina, con grande gioia dei negozianti che hanno tenuto le vetrine alzate e che sperano nella ripresa natalizia. L’eliminazione del divieto di mobilità tra i comuni ha fatto si che tantissimi cittadini nebroidei raggiungessero Capo d’Orlando per lo shopping domenicale o solo per trascorrere qualche ora passeggiando nell’isola pedonale o rilassandosi al tavolo di un bar. Purtroppo in tanti non hanno compreso che la zona gialla non è un “liberi tutti” ma comporta l’osservanza di alcune regole.

Così è sceso in campo personalmente il sindaco Franco Ingrillì con poliziotti del locale commissariato per far rispettare il protocollo anticovid. Alcuni locali pubblici che ospitavano seduti sui tavoli clienti anche dopo le ore 18, limite orario massimo consentito dall’ultimo Dpcm per le zone gialle, sono stati sanzionati mentre i nomi di parecchie persone che non indossavano la mascherina, sono finiti sul taccuino dei vigili urbani per l’ammenda di 400 euro. Purtroppo i rischi di assembramento nell’isola pedonale – specie il sabato e la domenica – ci sono tutti, perché lo spazio per migliaia di persone è davvero ristretto e così si passeggia gomito a gomito tra la folla.

