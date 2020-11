Asporto di cibo oltre l'orario consentito e di domenica, sanzionate tre attività a Messina

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine a Messina e provincia per garantire sicurezza e rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid 19. Tre le attività commerciali sanzionate: due a Piazza Duomo, una in località Tremestieri. Le prime effettuavano attività di asporto di cibo e bevande oltre l’orario consentito. In entrambi i casi i titolari hanno asserito di non conoscere le disposizioni in atto. La terza apriva al pubblico nella giornata di domenica.

Con l’ausilio di personale dei Vigili Urbani, Sezione Annona, si procedeva pertanto a sanzionare gli esercizi commerciali. Sanzionati otto giovani sorpresi nottetempo in via Comunale Camaro S.Paolo, in violazione all’attuale normativa.

