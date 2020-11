Venetico, lo svaro del cavalcavia 4 sulla Messina-Palermo slitta a martedì

Slitta a martedì lo svaro del cavalcavia numero 4 all'altezza dell'autostrada Messina- Palermo, che attraversa il territorio di Venetico. Le operazioni, il cui inizio era stato stabilito per la giornata di lunedì (dalle ore 19 in avanti), sono state posticipate a causa delle condizioni metereologiche che hanno colpito la fascia tirrenica, in particolare tra sabato e oggi.

Pertanto la chiusura parziale dell'autostrada è stata disposta tra le giornate di martedì e mercoledì, dalle 19 alle 7 circa. Per lunedì, quindi, nessuna limitazione sull'A20.

