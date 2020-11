Messina, lega un cane ad un palo e lo abbandona: rintracciato e denunciato il responsabile

Gli agenti della polizia municipale di Messina, a seguito di segnalazione da parte di un cittadino che ha assistito all'abbandono di un cane in pieno centro cittadino, hanno svolto un'indagine che ha permesso nella serata di individuare il responsabile di tale vile atto. Il cane, in stato di maltrattamento, denutrito, disidratato, al punto da non essere in grado di muoversi, era stato legato ad un palo con una corda.

La persona fotografata nelle fasi dell'abbandono è stata rintracciata presso la propria abitazione e denunciata per maltrattamento e abbandono di animali ed il mezzo utilizzato per il trasporto sottoposto a sequestro. Ulteriori accertamenti sono in corso per una occupazione abusiva di un appartamento Comunale.

© Riproduzione riservata